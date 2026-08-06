Фото: ГВА

Ночью 6 августа российские войска нанесли массированный удар управляемым авиабомбам по северной и центральной частям Сум. В течение 8 минут враг сбросил на город 8 КАБов, одну из которых обезвредили силы ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ГВА и ГСЧС.

Вражеские снаряды попали в жилые микрорайоны с развитой инфраструктурой. В результате атаки пострадали 12 человек. Медики оказали им необходимую помощь, состояние всех пострадавших удовлетворительное.

В городе поврежден торговый центр, 5 магазинов, 3 частных дома, 5 легковых автомобилей и остекление окон в 10 многоэтажках.

Спасатели работали одновременно на нескольких локациях: обследовали пораженную территорию, оказывали помощь жителям и демонтировали аварийные конструкции поврежденных зданий.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 37 населенным пунктам Сумской области, применяя КАБы, БпЛА, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию и минометы.