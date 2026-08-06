Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг попал FPV-дроном по автомобилю, который двигался к селу Подгорное. В результате удара ранения получили 39-летний мужчина и 53-летняя женщина. Им оказывают медицинскую помощь.

Кроме этого, из-за атаки дрона в селе Никольское повреждения получили автомобиль и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 6 августа россияне попали беспилотником по многоэтажке в Запорожье. Помощь медиков понадобилась четырем людям.