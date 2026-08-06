Россияне атаковали дронами автомобили на Запорожье: есть раненые
Российские войска продолжают террор гражданского населения, атакуя автомобили в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Враг попал FPV-дроном по автомобилю, который двигался к селу Подгорное. В результате удара ранения получили 39-летний мужчина и 53-летняя женщина. Им оказывают медицинскую помощь.
Кроме этого, из-за атаки дрона в селе Никольское повреждения получили автомобиль и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 6 августа россияне попали беспилотником по многоэтажке в Запорожье. Помощь медиков понадобилась четырем людям.
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