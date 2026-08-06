Через атаки РФ без світла залишилися споживачі у п'яти областях

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Внаслідок російських артилерійських обстрілів і атак дронами на ранок зафіксовані нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Сумській областях

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго", передає RegioNews.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – зазначили у компанії.

Водночас відключення електроенергії для населення наразі не прогнозуються.

Енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію через аномальну спеку. Особливо важливо зменшити навантаження у період з 10:00 до 23:00.

Українців просять переносити використання енергоємної техніки – пральних машин, бойлерів та посудомийних машин – на нічні години.

У "Укренерго" також повідомили, що через спеку споживання електроенергії зросло: станом на 09:30 воно було на 1,4% вищим, ніж у цей самий час напередодні.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 101 ударним БпЛА різного типу. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях.