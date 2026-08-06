Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 августа РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 101 ударным БПЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 66 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА и одной ракеты Оникс на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 5 локациях. Остальные ракеты целей не достигли, информация уточняется.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 6 августа российские войска нанесли массированный удар управляемым авиабомбам по северной и центральной частям Сум. В течение 8 минут враг сбросил на город 8 КАБов, одну из которых обезвредили силы ПВО. В результате атаки пострадали 12 человек.