Просил тысячи долларов за "мягкое подозрение": НАБУ разоблачило прокурора

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НАБУ и САП разоблачили бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области. Оказалось, он просил 80 тысяч взяток

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, с января по апрель 2026 в должности прокурора мужчина неоднократно просил у адвоката о взятке. За 80 тысяч долларов он обещал подозрение по менее тяжелой статье. То есть, "не заметить" всех эпизодов нарушения закона.

В случае отказа прокурор угрожал 15 эпизодами уголовных правонарушений и дополнительной статьей. Это могло бы угрожать реальным лишением свободы и запретом заниматься нотариальной деятельностью.

"Сначала размер неправомерной выгоды составлял 50 тыс. долл. США, однако впоследствии прокурор потребовал 80 тыс. долл. США. Средства должны были передаваться по частям из-за заранее определенного пункта обмена валют", - говорят в НАБУ.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.