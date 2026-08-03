В Польше задержан директор CEO Club Ukraine: его подозревают в краже 171 электровелосипеда

Дмитрий Карчук. Фото: соцсети

Украинские консулы ожидают доступа к директору бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрию Карчуку, который ранее был задержан в Польше якобы за "воровство велосипедов"

Об этом в пресс-службе МИД ответили на запрос "Европейской правды", передает RegioNews.

Как сообщили в ведомстве, после получения информации от польской прокуратуры о задержании Карчука в Перемышле Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось в местные органы с запросом на его посещение.

"Запрос прорабатывается. Украинская сторона рассчитывает на скорейший доступ консулов. Дело находится на контроле учреждения", – заявили в МИД.

Карчук был задержан 28 июля на пограничном переходе "Будомеж". По данным польских правоохранителей, его разыскивали немецкие органы на основании европейского ордера на арест по подозрению в похищении 171 электровелосипеда на сумму более 126 тысяч евро.

Следователи утверждают, что в 2024 году задержанный якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя работником транспортной компании.

В то же время основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук заявил, что Карчук может быть жертвой мошенничества с документами. По его словам, злоумышленники могли использовать персональные данные бизнесмена, чтобы завладеть грузом и впоследствии продать товар.

Гайдачук утверждает, что во время совершения преступления Карчук находился в Украине, а это могут подтвердить данные о пересечении границы и свидетельстве людей, с которыми он встречался. Также, по его словам, в тот период бизнесмен проходил реабилитацию после операции на колене и передвигался на костылях.

Сейчас Дмитрий Карчук находится в следственном изоляторе в Перемышле.

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