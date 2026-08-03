Россия атаковала Харьков и область: один человек погиб, еще один ранен

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак один человек погиб, еще один получил ранения.

В поселке Новый Коротич Песочинской общины погиб человек, его данные устанавливаются. В селе Федоровка Вильхуватского общества ранения получила 73-летняя женщина.

Враг атаковал беспилотниками Холодногорский, Индустриальный, Новобаварский и Киевский районы Харькова.

Российские войска применили по Харьковщине разные типы дронов, в частности:

3 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

3 БпЛА типа "Молния";

9 FPV-дронов;

44 беспилотника, тип которых устанавливается.

В Харькове в результате атак поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие и автозаправочная станция.

Также повреждения были зафиксированы в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах. Среди поврежденных объектов – частные дома, магазины, офисы, предприятия, автомобили, хозяйственные постройки и почтовый терминал.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1083 удара по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате массированных атак один человек погиб, еще 37 получили ранения.