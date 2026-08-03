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03 серпня 2026, 09:40

Росія у липні окупувала більше територій, ніж звільнили Сили оборони – DeepState

03 серпня 2026, 09:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У липні російські війська окупували більше української території, ніж Сили оборони змогли повернути під свій контроль. Приріст окупованих територій становить 36 кв. км

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Разом з тим, аналітики уточнили, що змінили дані за травень-липень, оскільки успіхи Сил оборони демонструються із затримкою.

"У липні ми зменшили площу окупованих територій на 52 кв км. 25 кв км припадає на травень і 27 кв км на червень. Таким чином, чистий приріст ворога у липні може складати 88 кв км. Втім, у липні були чергові успіхи Сил оборони, які значно менші за попередні, але вони були", – йдеться в повідомленні.

Після офіційного оголошення цих результатів аналітики обіцяють оновити статистику.

Також у DeepState заявили, що за нинішніх темпів просування російських військ захоплення всієї Донецької області у 2026 році є нереалістичним. За оцінкою фахівців, навіть у 2027 році РФ не матиме шансів виконати це завдання за збереження поточних темпів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові мають певний успіх у Бахмутському та Краматорському районах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся поблизу Міньківки та Новомаркового.

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