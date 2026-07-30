Россия нанесла 850 ударов по Запорожской области: три человека пострадали

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 850 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району три человека получили ранения.

По данным ОВА, российские войска нанесли 16 авиационных ударов по населенным пунктам области, в том числе по Годовому, Камышевахе, Юлиевке, Юрковке, Зеленому, Ясной Поляне, Шевченковскому, Новоивановке, Преображенцу, Красной Кринице, Широкому и Омельнику.

Кроме того, враг применил 590 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Под ударами оказались Запорожье, Камышеваха, Балабино, Веселянка, Орехов, Степногорск, Гуляйполе и десятки других населенных пунктов.

Также зафиксировано 244 артиллерийских обстрела по городам и селам области.

В результате атак поступило 45 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов и Винницу баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников.

В селе близ Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения.