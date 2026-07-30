Кабмін призначив двох заступників міністра оборони: хто ними став

Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра оборони – Любов Галан та Сергія Боєва. Вони працюватимуть над посиленням міжнародної підтримки та розвитком системи управління людським капіталом у Силах оборони

Про це повідомили у Міністерстві оборони, передає RegioNews.

Сергій Боєв обійняв посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції. Його напрямом стане реалізація домовленостей із міжнародними партнерами для посилення українського війська.

Серед основних завдань – залучення фінансування, забезпечення постачання, розвиток спільних проєктів, підтримка українського оборонно-промислового комплексу та довгострокові програми допомоги.

Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. У її сфері – питання комплектування війська, кар’єрного розвитку військовослужбовців, соціального захисту військових та їхніх родин, підготовки особового складу, охорони здоров’я та захисту прав військовослужбовців.

Галан є правозахисницею, співзасновницею та головою правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип".

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.

Новим очільником Міноборони став керівник Альфи СБУ Євген Хмара.