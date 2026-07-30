Российская атака по Радушному на Днепропетровщине: под завалами могут быть четверо детей

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию после ночной вражеской атаки по поселку Радушное Криворожского района Днепропетровской области

Об этом сообщили в Новопольском сельском совете, передает RegioNews.

Отмечается, что под завалами дома еще могут находиться четверо детей.

Во время разбора руин спасатели уже получили тела Елены и Артема Вороновых и четырех их детей. В результате российского удара погибла целая семья.

Также госпитализировали соседнюю семью – женщину и двоих детей, которых удалось спасти из-под завалов.

Спасательные работы продолжаются. Экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать людей.

Напомним, ранее сообщалось, в поселке Радушное вблизи Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения.