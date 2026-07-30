Россия атаковала Полтавщину: погиб человек, повреждены складские помещения и терминал "Новой почты"

Фото: ГСЧС Полтавщины

Ночью российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Полтавской области. В результате вражеских ударов по складским помещениям погиб один человек

Об этом сообщили и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова и руководитель Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.

В Полтавском районе зафиксировано попадание российского беспилотника по складским помещениям одного из частных предприятий. В результате удара погиб человек.

Также под атакой оказалась Полтавская община. Вражеские дроны попали в терминал "Новой почты", из-за чего возник пожар в складских помещениях. Подразделения ГСЧС прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, среди работников терминала нет погибших или травмированных.

Соответствующие службы продолжают ликвидацию последствий атаки и устанавливают масштабы повреждений инфраструктуры.

Кроме того, последствия вражеских обстрелов зафиксировали в Лубенском районе. Там обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Напомним, ночью оккупанты атаковали и столицу. В результате российской атаки на Киев один человек погиб , еще двое получили ранения. Пожар зафиксирован в двух районах города.