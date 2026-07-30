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30 июля 2026, 07:40

Ракетная атака на Львов: количество пострадавших выросло до 15, под завалами остаются люди

30 июля 2026, 07:40
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Фото: Facebook/Андрей Садовый
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Число пострадавших в результате ракетной атаки на Львов возросло до 15 человек. Четырнадцать из них госпитализированы, среди них – одного спасателя

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, под развалинами поврежденного дома остаются люди. Спасатели ГСЧС продолжают аварийно-спасательную операцию и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вызволить людей из-под завалов.

К разбору руин также приобщаются небезразличные жители города, помогающие спасателям.

Из-за заблокированной лестничной клетки жителей поврежденной пятиэтажки эвакуируют с помощью крана.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. Было известно, что в результате атаки повреждены две многоэтажки, пострадали шесть человек.

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Львов атака война ГСЧС разбор завалов пострадавшие ракета российская армия многоквартирный дом
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