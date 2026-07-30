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30 июля 2026, 09:10

Атака РФ по Львову: уже 30 пострадавших, среди них есть дети

30 июля 2026, 09:10
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Фото: ГСЧС Львовщины
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В результате российской атаки по Львову количество пострадавших возросло до 30 человек. Пятнадцать из них госпитализированы, среди пострадавших есть дети

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По его словам, один ребенок находится в больнице. Спасательная операция после вражеского удара продолжается.

В результате атаки, кроме двух многоквартирных домов, во Львове также повреждены школа и два детских сада.

Сейчас специалисты устанавливают масштабы разрушений и нанесенного ущерба. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. Было известно, что в результате атаки повреждены две многоэтажки, а также 15 пострадавших.

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