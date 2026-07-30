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30 июля 2026, 09:45

Россия запустила по Украине 74 ракеты и 284 БпЛА: есть попадание на 20 локациях

30 июля 2026, 09:45
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 30 июля российские войска совершили массированный комбинированный удар по Украине, применив ударные беспилотники, ракеты воздушного, наземного и морского базирования разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основными направлениями атаки стали Киевская и Львовская области. Также под ударом оказались Днепропетровщина, Сумщина, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 беспилотника разных типов.

Россияне применили:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон/Оникс";
  • 9 баллистических ракет "Искандер-М", С-400 и KN-23;
  • 61 крылатую ракету Х-101/"Калибр";
  • 284 ударных БпЛА, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 320 целей – 55 ракет и 265 беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных беспилотников на 20 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 13 локациях.

Информация о восьми ракетах уточняется.

Напомним, ночью 30 июля Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов и Винницу баллистическими ракетами. Также в воздушном пространстве были зафиксированы группы ударных беспилотников.

В поселке Радушное вблизи Кривого Рога в результате прямого попадания баллистической ракеты "Искандер-М" в частный дом погибли шесть человек, среди них двое детей. Еще восемь человек получили ранения.

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