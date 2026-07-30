1 360 окупантов и около 2 тысяч единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1360 российских военных и около 2 тысяч единиц вооружения и военной техники армии РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские военные ликвидировали 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, 3 реактивные системы залпового огня, а также 1 средство противовоздушной обороны.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, СБУ ударила по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ, расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины. Предприятие обеспечивает горючим как гражданский сектор, так и нужды российской армии.
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