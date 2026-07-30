Ведущая Леся Никитюк призналась, на чем никогда не экономит, а на что не потратит ни копейки.

Фото из открытых источников

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, на что тратит деньги. Оказалось, есть вещи, на которые она вообще не хочет тратить большие суммы.

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам ведущей, она не понимает дорогих сумок. Однако оказалось, что она любит ювелирные изделия. Леся Никитюк отметила, что с удовольствием покупает изделия с бриллиантами и камнями.

Также она добавила, что не экономит на продуктах. Она объяснила, что всегда пытается выбирать качественную еду и может покупать необычные деликатесы.

Напомним, летом прошлого года Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха. Впоследствии на одном из выпусков Кто сверху ведущая рассказала, что они с Дмитрием познакомились онлайн.