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22 июля 2026, 08:29

Флеш о Драпатом на должности главкома ВСУ: "Армия станет другой"

22 июля 2026, 08:29
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) отреагировал на назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение военнослужащего в Facebook.

По его словам, он давно ожидал такого решения и считает его важным шагом для дальнейших изменений в армии. Бескрестнов также поблагодарил президента Украины за принятое решение.

"Как долго я этого ждал. У нас новый Главком, и этим Главкомом является Михаил Драпатый. Спасибо Президенту за это сложное, но невероятно крутое решение", – написал он.

Бескрестнов выразил надежду, что приход Драпатого в должность главнокомандующего станет началом нового этапа для украинской армии.

"Вот увидите, армия станет другой. Я верю в это", – подчеркнул советник президента.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

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