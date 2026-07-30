Российский удар по Киевщине: пять человек пострадали, среди них ребенок
В результате российской атаки по Киевской области пять человек получили ранения, среди них – один ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В селе Скибин Броварского района в результате вражеского удара потерпел частичное разрушение двухэтажный частный жилой дом. Взрывной волной и обломками также повреждены два соседних частных дома.
Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели деблокировались из-под завалов трех человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.
Всего в результате атаки травмированы пять человек.
На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.
Напомним, ночью 30 июля оккупанты атаковали и столицу. В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое получили ранения. Пожар зафиксирован в двух районах города.