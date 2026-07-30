00:55  30 июля
Ведущая Леся Никитюк призналась, на чем никогда не экономит, а на что не потратит ни копейки
00:35  30 июля
Актер Назар Задрипровский признался, за что его постоянно критикует жена
23:35  29 июля
В Киевской области женщина нашла своего сына мертвым в квартире
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 08:25

Российский удар по Киевщине: пять человек пострадали, среди них ребенок

30 июля 2026, 08:25
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В результате российской атаки по Киевской области пять человек получили ранения, среди них – один ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Скибин Броварского района в результате вражеского удара потерпел частичное разрушение двухэтажный частный жилой дом. Взрывной волной и обломками также повреждены два соседних частных дома.

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели деблокировались из-под завалов трех человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.

Всего в результате атаки травмированы пять человек.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Напомним, ночью 30 июля оккупанты атаковали и столицу. В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое получили ранения. Пожар зафиксирован в двух районах города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ГСЧС дети Киевская область атака пострадавшие
Россия атаковала Полтавщину: погиб человек, повреждены складские помещения и терминал "Новой почты"
30 июля 2026, 07:59
Россия нанесла 850 ударов по Запорожской области: три человека пострадали
30 июля 2026, 07:48
Ракетная атака на Львов: количество пострадавших выросло до 15, под завалами остаются люди
30 июля 2026, 07:40
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: кто ими стал
30 июля 2026, 09:24
Атака РФ по Львову: уже 30 пострадавших, среди них есть дети
30 июля 2026, 09:10
Российская атака по Радушному на Днепропетровщине: под завалами могут быть четверо детей
30 июля 2026, 08:48
1 360 окупантов и около 2 тысяч единиц техники: Генштаб обновил потери РФ
30 июля 2026, 08:08
Россия атаковала Полтавщину: погиб человек, повреждены складские помещения и терминал "Новой почты"
30 июля 2026, 07:59
Россия нанесла 850 ударов по Запорожской области: три человека пострадали
30 июля 2026, 07:48
Ракетная атака на Львов: количество пострадавших выросло до 15, под завалами остаются люди
30 июля 2026, 07:40
Атака на Киев: в двух районах произошли пожары, погиб человек, еще двое пострадали
30 июля 2026, 07:27
Ракета попала в частный дом под Кривым Рогом: погибли шесть человек, среди них две девочки
30 июля 2026, 07:11
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »