Российский удар по Киевщине: пять человек пострадали, среди них ребенок

Фото: ГСЧС Киевщины

В результате российской атаки по Киевской области пять человек получили ранения, среди них – один ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Скибин Броварского района в результате вражеского удара потерпел частичное разрушение двухэтажный частный жилой дом. Взрывной волной и обломками также повреждены два соседних частных дома.

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели деблокировались из-под завалов трех человек и передали их работникам экстренной медицинской помощи.

Всего в результате атаки травмированы пять человек.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Напомним, ночью 30 июля оккупанты атаковали и столицу. В результате российской атаки на Киев один человек погиб, еще двое получили ранения. Пожар зафиксирован в двух районах города.