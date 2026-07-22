Драпатий сделал первое заявление после назначения главнокомандующим ВСУ: что сказал

Фото: Офис Президента

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы

Об этом говорится в его сообщении в Faсebook, передает RegioNews.

Драпатый поблагодарил президента Украины за доверие, министра обороны – за поддержку, а Силам обороны – за новый этап службы.

"Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность", – подчеркнул он.

Также Драпатий выразил благодарность предыдущему главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. "Я в нем вырос", – отметил новый главнокомандующий.

По словам Драпатого, в своей работе он будет руководствоваться ответственностью, сосредоточенностью и уважением украинских военных.

"Буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство. Слава нации. Смерть врагам", - написал он.

Что известно о Драпатом

Украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных Сил, участник русско-украинской войны.

Родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Высшее военное образование получил в Харьковском институте танковых войск, который окончил в 2004 году. После этого начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Во время русско-украинской войны Драпатий занимал ряд командных должностей. В 2014 году, являясь командиром 2-го механизированного батальона 72-й ОМБр, отличился во время боевых действий в районе Мариуполя. В частности, его подразделение совершило прорыв через блокпост, который контролировали пророссийские силы.

В ноябре 2024 года Михаил Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

В 2025 году он стал командующим Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Награжден государственными наградами, среди которых ордена Богдана Хмельницкого и Крест боевых заслуг.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.