Актер Назар Задрипровский признался, за что его постоянно критикует жена

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Украинский актер театра и кино Назар Заднепровский с супругой Ириной в браке более 18 лет. При этом он рассказал, что его жена несколько постоянно жалуется.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Как объяснил артист, он очень спокойный человек и после работы всегда хочет выспаться. Назар Заднепровский рассказал, что может быть медленным, и его жена постоянно на это жалуется.

"Я очень замедлен, люблю много отдыхать и отсыпаться, потому что театр и съемки забирают кучу сил. Жена критикует меня за мою "медвежонность", говорит: "Ты медленный!" – и пытается ускорить.Но я не ленив. Просто работаю по принципу: либо ничего не делаю, либо делаю так, чтобы было идеально. Конечно, Ирине, как и любой женщине, хочется, чтобы мужчина постоянно действовал. Поэтому мне порой достается за то, что я сплю, как медведь зимой", - говорит Заднепровский.

При этом он увлекается тем, какая его жена активная.

"Я до сих пор удивляюсь ее активности, она – настоящий реактор! Когда-то, когда мы женились, я и сам был очень быстрым, но с годами все меняется. Больше меня поражает ее неисчерпаемый позитив. Ирина гораздо меньший скептик, чем я, она умеет радоваться жизни. Я и сам постоянно учусь этого у нее, ведь иначе в нашем настоящем можно сойти с ума", – говорит артист.

Напомним, ранее певица Елена Тополя рассказывала, что именно было не так в ее браке с бывшим мужем.