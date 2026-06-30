"Мы к этому готовимся": РФ может наступать на Черниговщину - Сырский

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По мнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне могут начать наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. По его словам, Путин поставил задачу своей армии просчитать разные варианты для захвата Киева

Об этом главнокомандующий ВСУ сказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

"Путин поставил задачу российскому Генштабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции в том числе с территории Беларуси с целью захвата Киева и других территорий", – говорит Александр Сырский.

Он также добавил, что он не считает, что руководство Беларуси согласится, чтобы россияне использовали их территорию в качестве плацдарма. Поэтому, по мнению главнокомандующего ВСУ, наиболее вероятно наступление россиян на севере, с территории Брянской области РФ на Черниговщину.

Таким образом, россияне будут стремиться оттянуть ВСУ с востока и юга, чтобы увеличить линию фронта.

Напомним, что Россия за четыре года полномасштабной войны так и не смогла выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

Напомним, ранее эксперт по России и историк Маттиас Уль в комментарии изданию Bild заявил, что скорого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его мнению, конфликт может затянуться на годы и даже перейти в формат "бесконечной войны дронов".

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