На Буковине мужчина убил товарища стулом
Преступление произошло в селе Верхние Петровцы. Там нашли тело мужчины 49 лет со следами насильственной смерти
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, во время застолья между 29-летним и 49-летним мужчинами произошла ссора. Тогда младший нанес старшему многочисленные удары стулом и металлической палкой. От полученных травм потерпевший погиб.
В настоящее время идет расследование. Злоумышленника отправили под стражу: ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города.
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