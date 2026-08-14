На Буковине мужчина убил товарища стулом

Фото: Национальная полиция

Преступление произошло в селе Верхние Петровцы. Там нашли тело мужчины 49 лет со следами насильственной смерти

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время застолья между 29-летним и 49-летним мужчинами произошла ссора. Тогда младший нанес старшему многочисленные удары стулом и металлической палкой. От полученных травм потерпевший погиб.

В настоящее время идет расследование. Злоумышленника отправили под стражу: ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города.