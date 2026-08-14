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14 августа 2026, 23:35

Цены на арбузы рухнули: какие ценники в супермаркетах

14 августа 2026, 23:35
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Фото из открытых источников
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В Украине резко опустились цены на арбузы. Стало известно, какие причины и какая сейчас стоимость

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

К началу августа оптовая цена на бахче на Херсонщине опустилась примерно до 2 гривен за килограмм. При этом в прошлом году стоимость достигала 5-10 гривен за килограмм.

Директор Департамента развития сельского хозяйства и орошения Херсонской ОВ Дмитрий Юнусов, одной из причин падения цен стала сложная логистика из-за российских обстрелов. Он отметил, что около 10% водителей, которые соглашаются ехать за херсонской продукцией, разворачиваются еще до того, как доезжают до первой линии обороны.

При этом урожайность арбузов возросла. В прошлом году это было всего 20-25 тонн с гектара, а в этом году – уже до 50 тонн с гектара. Разница между оптовой ценой в Херсонской области и стоимостью арбуза на полке супермаркета остается значительной. Это объясняют сложностью и стоимостью транспортировки.

Какие цены в магазинах

По актуальным данным онлайн-магазина АТБ, обычный арбуз сейчас стоит 23,90 гривны за килограмм, а безсемянной – 29,95 гривны за килограмм.

В Сильпо цена арбуза "Огонек" составляла 50 гривен за килограмм. При этом мониторинг цен в супермаркетах в начале августа показывал, что средняя стоимость арбуза составила около 21,11 гривны за килограмм. Кроме того, цены колебались примерно от 17,99 до 22,90 гривны за килограмм: в частности, у АТБ – 17,89 гривны, у Сильпо – 23 гривны, а у Novus – 19,99 гривны за килограмм.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что не стоит ждать удешевления хлеба. Стало известно, как цена будет расти в течение августа.

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