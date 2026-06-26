Война на истощение: главные сигналы с фронта и международной арены

Россия продолжает наращивать военный потенциал и давить на нескольких направлениях, не демонстрируя признаков готовности к завершению войны

Россия продолжает наращивать военный потенциал и давить на нескольких направлениях, не демонстрируя признаков готовности к завершению войны

Иллюстрация: ИИ/Facebbook

По состоянию на утро 26 июня 2026 можно констатировать несколько тенденций, которые будут определять ближайшие месяцы войны.

Во-первых, Россия не демонстрирует никаких признаков подготовки к завершению войны. Напротив, противник продолжает наращивать группировку войск, формирует новые дивизии и бригады, а также стремится расширить активную зону боевых действий на севере Украины. Это свидетельствует о ставке кремля на затяжное военное истощение Украины и ее партнеров.

Во-вторых, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, российское командование не достигает оперативного прорыва. Основные усилия и дальше концентрируются на Покровском, Константиновском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, где враг несет значительные потери, но продолжает действовать по принципу постоянного давления.

В-третьих, все большее значение приобретает информационный фронт. Подготовка российскими спецслужбами провокаций с использованием польской символики, а также попытки использовать исторические противоречия между Украиной и Польшей демонстрируют, что Кремль пытается расшатать единство наших союзников именно тогда, когда международная поддержка Украины усиливается.

В-четвертых, результаты конференции по восстановлению Украины в Гданьске стали важным политическим сигналом. Речь идет уже не только о гуманитарной поддержке, но и о масштабных инвестициях в восстановление государства, развитие оборонной промышленности, энергетики, логистики и производства современного вооружения. Общий объем договоренностей оценивается более чем в 10 миллиардов евро, а Европейский Союз уже приступил к финансированию новых программ поддержки Украины.

В-пятых, Россия продолжает системный террор гражданской инфраструктуры Украины, в том числе транспортной и энергетической. В то же время украинские дальнобойные удары все ощутимее влияние на военную логистику, топливный сектор и функционирование оккупированного Крыма, что заставляет российское руководство признавать масштаб проблем внутри собственной страны.

Главный вывод остается неизменным. Война входит в фазу продолжительного стратегического противостояния, где определяющими будут не отдельные тактические успехи, а экономическая устойчивость, технологическое преимущество, эффективность оборонной промышленности и сохранение единства международной коалиции в поддержку Украины.

Именно поэтому сегодня не менее важна ситуация на фронте способность Украины и ее партнеров действовать на опережение – как в военной, так и в дипломатической и информационной сферах.