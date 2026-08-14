Сильный пожар и черный дым: на Днепропетровщине загорелись торговые помещения
Пожар произошел днем 14 августа в Каменском. Предварительно загорелся киоск с шаурмой на бульваре
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Огонь быстро распространился на рядом МАФы. Густой дым местные жители видели из разных районов города. Людей из торговых точек спасатели эвакуировали.
Правоохранители будут выяснять причины пожара.
Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.
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