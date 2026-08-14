В Винницкой области в больнице умер мужчина через два дня после мобилизации

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В Винницкой области скончался 34-летний мужчина в больнице. Это произошло только через два дня после мобилизации

Об этом сообщает "Антикор", передает RegioNews.

В местной полиции говорят, что якобы причиной госпитализации и смерти мужчины стало падение из окна второго этажа казармы. Однако родственники Николая Мищенко уверены, что его избили и требуют расследования.

"Когда тело Николая доставили домой и открыли гроб, близкие увидели, по их словам, синее лицо со следами телесных повреждений, а также сломанную руку, обмотанную неизвестным материалом", - говорят родные.

Напомним, ранее в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

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