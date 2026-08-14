22:15  14 августа
В Винницкой области в больнице умер мужчина через два дня после мобилизации
20:40  14 августа
На Буковине мужчина убил товарища стулом
21:05  14 августа
Сильный пожар и черный дым: на Днепропетровщине загорелись торговые помещения
UA | RU
UA | RU
14 августа 2026, 22:24

В Херсонской области в результате вражеских обстрелов пострадали 22 человека

14 августа 2026, 22:24
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

14 августа 2026 года российская армия била по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии получили ранения 22 человека, среди которых один ребенок.

Так, в результате авиаудара в Херсоне получил травм один человек.

Все остальные гражданские пострадали в областном центре, Дарьевке, Нововоронцовке и Белозерке из-за БПЛА, использующего враг. Среди пострадавших – 16-летний парень, сотрудники коммунальных предприятий.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, служебный и легковой транспорт.

Напомним, что в поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области в результате удара российского беспилотника пострадал мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел погибшие Херсонская область
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Одесской области из-за вражеских ударов пылали зернохранилище и гостиница
14 августа 2026, 22:58
В Винницкой области в больнице умер мужчина через два дня после мобилизации
14 августа 2026, 22:15
В Днепре будет судим рецидивист, который дважды проникал в квартиру военнослужащего в поисках добычи
14 августа 2026, 21:59
На Прикарпатье работник ДБР задержал работника ТЦК за жестокое избиение подчиненного
14 августа 2026, 21:21
Сильный пожар и черный дым: на Днепропетровщине загорелись торговые помещения
14 августа 2026, 21:05
Фенолы, железо и марганец: в водоемах под Киевом зафиксировано опасное загрязнение воды
14 августа 2026, 20:55
На Буковине мужчина убил товарища стулом
14 августа 2026, 20:40
В Кривом Роге женщина во время ссоры ударила ножом в живот своего гражданского мужа
14 августа 2026, 20:20
На Прикарпатье мотоцикл влетел в иномарку: водитель не выжил
14 августа 2026, 20:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »