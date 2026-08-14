В Херсонской области в результате вражеских обстрелов пострадали 22 человека

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии получили ранения 22 человека, среди которых один ребенок.



Так, в результате авиаудара в Херсоне получил травм один человек.



Все остальные гражданские пострадали в областном центре, Дарьевке, Нововоронцовке и Белозерке из-за БПЛА, использующего враг. Среди пострадавших – 16-летний парень, сотрудники коммунальных предприятий.



Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, служебный и легковой транспорт.



Напомним, что в поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области в результате удара российского беспилотника пострадал мужчина.