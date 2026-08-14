В Херсонской области в результате вражеских обстрелов пострадали 22 человека
14 августа 2026 года российская армия била по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии получили ранения 22 человека, среди которых один ребенок.
Так, в результате авиаудара в Херсоне получил травм один человек.
Все остальные гражданские пострадали в областном центре, Дарьевке, Нововоронцовке и Белозерке из-за БПЛА, использующего враг. Среди пострадавших – 16-летний парень, сотрудники коммунальных предприятий.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, служебный и легковой транспорт.
Напомним, что в поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области в результате удара российского беспилотника пострадал мужчина.