"Ми до цього готуємось": РФ може наступати на Чернігівщину - Сирський

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На думку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни можуть почати наступ на Чернігівську область з території Брянської області. За його словами, Путін поставив задачу своїй армії прорахувати різні варіанти для захоплення Києва

Про це головнокомандувач ЗСУ сказав у інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

"Путін поставив задачу російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції в тому числі з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших територій", - каже Олександр Сирський.

Він також додав, що він не вважає, що керівництво Білорусі погодиться, щоб росіяни використовували їхню територію як плацдарм. Тому, на думку головнокомандувача ЗСУ, найбільш імовірним є наступ росіян на півночі, з території Брянської області РФ на Чернігівщину.

Таким чином, росіяни будуть прагнути відтягнути ЗСУ зі сходу та півдня, щоб збільшити лінію фронту.

Нагадаємо, що Росія за понад чотири роки повномасштабної війни так і не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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