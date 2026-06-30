17:40  30 червня
Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
12:20  30 червня
На Закарпатті жінка приховала смерть доньки та закопала тіло немовляти на подвір’ї
10:14  30 червня
На Київщині чоловік у СЗЧ під час сварки вбив сусіда
UA | RU
UA | RU
30 червня 2026, 21:20

"Ми до цього готуємось": РФ може наступати на Чернігівщину - Сирський

30 червня 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На думку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни можуть почати наступ на Чернігівську область з території Брянської області. За його словами, Путін поставив задачу своїй армії прорахувати різні варіанти для захоплення Києва

Про це головнокомандувач ЗСУ сказав у інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

"Путін поставив задачу російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції в тому числі з території Білорусі з метою захоплення Києва та інших територій", - каже Олександр Сирський.

Він також додав, що він не вважає, що керівництво Білорусі погодиться, щоб росіяни використовували їхню територію як плацдарм. Тому, на думку головнокомандувача ЗСУ, найбільш імовірним є наступ росіян на півночі, з території Брянської області РФ на Чернігівщину.

Таким чином, росіяни будуть прагнути відтягнути ЗСУ зі сходу та півдня, щоб збільшити лінію фронту.

Нагадаємо, що Росія за понад чотири роки повномасштабної війни так і не змогла вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

Читайте також: Війна на виснаження: головні сигнали з фронту та міжнародної арени

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти ЗСУ Олександр Сирський
Українські військові накрили вогнем колону росіян на Півдні
30 червня 2026, 17:40
Працював на ворога: житель Херсона отримав довічний термін за держзраду
30 червня 2026, 15:45
СБУ затримала в Києві колишнього "міністра" окупаційного уряду Криму
30 червня 2026, 13:33
Всі новини »
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Кадрові висновки за неготовність до зими: уряд перевіряє плани стійкості громад
30 червня 2026, 22:15
Удар КАБами по Сумах: кількість постраждалих зросла до 21 людини
30 червня 2026, 21:50
У Херсоні окупанти атакували цивільне авто дроном, є загиблий
30 червня 2026, 21:15
Пів сотні ударів за день: ворог тероризує Дніпропетровщину, є поранені
30 червня 2026, 20:59
Влучання українських Фламінго по заводу у Волгограді: з'явилось відео
30 червня 2026, 20:50
У Дніпрі 62-річний свекор влаштував розправу над невісткою
30 червня 2026, 20:22
Укрпошта закриває останнє відділення у Дружківці через небезпеку
30 червня 2026, 19:59
Росіяни скинули сім авіабомб на Запоріжжя: розтрощений дитячий садок
30 червня 2026, 19:55
Провалля на дорозі: у Шевченківському районі Києва перекрили рух автобусів на вулиці Нагірній
30 червня 2026, 19:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »