Работал на врага: житель Херсона получил пожизненный срок за госизмену

Фото: Херсонская областная прокуратура

На Херсонщине к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества приговорен житель Херсона, который после деоккупации города передавал врагу разведывательную информацию о Силах обороны и ситуации в областном центре

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры доказали в суде, что в декабре 2022 года мужчина по собственным идеологическим мотивам наладил связь с представителями оккупационных властей на временно оккупированной территории. В дальнейшем через Telegram он передавал информацию, которую россияне использовали в военных целях.

С июня 2023 года по август 2024 года осужденный сообщал врагу об общей обстановке в Херсоне, настроениях местных жителей, а также передавал координаты, которые помогали определять места дислокации, маршруты перемещения подразделений ВСУ и военной техники.

Эти данные российская сторона включала в еженедельные отчеты под названием "Полевые исследования". После этого информацию докладывали руководству оккупационных властей и псевдоправоохранительных органов.

По данным следствия, переданные сведения использовались для корректировки ударов, планирования боевых действий и проведения информационно-психологических операций.

Также зафиксировано, что по отдельным координатам, которые передал осужденный, россияне производили артиллерийские обстрелы из временно оккупированной части Херсонщины.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, что военнослужащий с пророссийскими взглядами пошел на госизмену , чтобы вернуться на оккупированную Луганщину. По его словам, он хотел вернуться домой.