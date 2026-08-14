В Одесской области из-за вражеских ударов пылали зернохранилище и гостиница
В двух районах Одесской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российской атаки. Горели складское помещение для хранения зерна и здание гостиничного комплекса
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В Одесском районе после удара разразился масштабный пожар в зернохранилище.
В Белгород-Днестровском районе загорелась крыша здания гостиничного комплекса, а также сухая трава поблизости.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
К ликвидации последствий российской атаки привлекли 58 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС, а также семь работников и две единицы техники местной пожарной команды.
Напомним, что 14 августа 2026 года российская армия избивала по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа.