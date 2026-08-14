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14 августа 2026, 22:58

В Одесской области из-за вражеских ударов пылали зернохранилище и гостиница

14 августа 2026, 22:58
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Фото: ГСЧС
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В двух районах Одесской области спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российской атаки. Горели складское помещение для хранения зерна и здание гостиничного комплекса

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В Одесском районе после удара разразился масштабный пожар в зернохранилище.

В Белгород-Днестровском районе загорелась крыша здания гостиничного комплекса, а также сухая трава поблизости.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на большую площадь.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий российской атаки привлекли 58 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС, а также семь работников и две единицы техники местной пожарной команды.

Напомним, что 14 августа 2026 года российская армия избивала по Херсонщине с помощью авиации, ствольной артиллерии, дронов разного типа.

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