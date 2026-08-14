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14 августа 2026, 21:59

В Днепре будет судим рецидивист, который дважды проникал в квартиру военнослужащего в поисках добычи

14 августа 2026, 21:59
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в краже имущества из дома военнослужащего в Чечелевском районе города

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным полиции, преступление произошло 6 июня. Злоумышленник перелез через забор, демонтировал окно и проник в дом, откуда вынес бытовую технику, электроинструменты и другое имущество.

Правоохранители установили, что мужчина возвращался в дом дважды, чтобы забрать больше вещей. Похищенное он спрятал на территории заброшенного здания.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, ранее уже судимый за тяжкое преступление.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 407 УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Он украл шоколадки и за это получил тюремный срок.

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