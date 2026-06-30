Украинские военные накрыли огнем колонну россиян на Юге
Украинские военные продолжают уничтожать врага по всем возможным направлениям. Пограничники показали свежие кадры, как они покрывают огнем россиян
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На Южном направлении украинские пилоты успешно уничтожают целые россияне. В частности, защитники накрыли огнем два автомобиля, мотоцикл, пулемет, огневые позиции, склады горючего, генератор и живую силу окупантов.
"ГПСУ эффективно уменьшает возможности врага и остается неотделимой составляющей сил обороны Украины", - говорят военные.
Напомним, ранее военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.