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30 июня 2026, 13:33

СБУ задержала в Киеве бывшего "министра" оккупационного правительства Крыма

30 июня 2026, 13:33
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Фото: СБУ
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В Киеве правоохранители задержали 65-летнего гражданина Украины, подозреваемого в сотрудничестве с оккупационными властями Крыма

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, после оккупации полуострова мужчина добровольно возглавил так называемое министерство топлива и энергетики Республики Крым и способствовал внедрению политики государства-агрессора в энергетическом секторе региона.

В 2026 году подозреваемый прибыл на подконтрольную Украине территорию и поселился в Киеве. Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

В ходе обыска у него изъяли паспорта гражданина РФ и другую технику, которая может содержать доказательства противоправной деятельности.

18 июня мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Отметим, что в 2014 году должность так называемого министра топлива и энергетики в оккупационной администрации Крыма занимал Сергей Колобов. С 2012 года он возглавлял комитет Крыма по топливу и энергетике.

Напомним, владелица херсонской ТРК приговорена к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. В конце апреля на этом канале вышла программа с так называемым "губернатором" Херсонщины, где осужденная выступила интервьюером, беседа проходила на русском языке, а гость был подписан как "глава военно-гражданской администрации Херсонской области".

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