Иллюстративное фото: ГСЧС

Систематические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины зимой 2025-2026 годов привели к масштабным перебоям в предоставлении базовых услуг и усилили негативное влияние на гражданское население

Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, сообщает RegioNews.

В документе отмечается, что в течение отчетного периода задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Основной причиной жертв остаются атаки с применением дальнобойных ракет и беспилотников. В то же время, рост использования FPV-дронов и беспилотников малой дальности вблизи линии фронта еще больше повысил риски для гражданских, осложнил эвакуацию и гуманитарные операции.

В докладе также отмечается, что за период с 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 Россия совершила по меньшей мере 423 атаки на объекты энергетической инфраструктуры и по меньшей мере 74 удара по объектам теплоснабжения.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль заявила, что длительные атаки на энергетику, рост числа жертв среди гражданских, а также ограничение прав человека на оккупированных территориях формируют крайне тревожные тенденции.

По ее словам, отключение электро- и теплоснабжения зимой особенно повлияло на уязвимые группы населения – пожилых людей, лиц с инвалидностью и семьи с детьми.

Напомним, россияне ежедневно терроризируют мирное население. В частности, 29 июня в Запорожье российский дрон атаковал маршрутку. Погибли два человека, еще шесть получили ранения, среди них – ребенок.

Читайте также: Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"