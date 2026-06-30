Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"Утром в больнице скончался 59-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время вражеской атаки на Днепр накануне. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Всего этот российский удар унес жизни семи человек – шести мужчин и одной женщины.

В больницах города остаются 16 пострадавших горожан. Состояние семерых из них врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, вероятно, баллистике. Потерпело частное предприятие. Ранее было известно о шести погибших и 29 пострадавших.