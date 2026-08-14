В Харьковской области разоблачили и.о. начальника ТЦК на махинациях в системе "Оберег"

Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили временно исполняющего обязанности начальника одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в несанкционированном внесении недостоверных сведений в государственный реестр "Оберіг"

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, 46-летнее чиновник, имея официальный доступ к информационной системе, решил искусственно улучшить статистику выполнения служебных задач. С этой целью систематически изменял данные в реестре, создавая видимость выполнения установленных показателей призыва.

Оперативники Харьковского управления ДВБ Нацполиции совместно со следователями полиции Харьковской области установили, что такие действия должностное лицо совершало неоднократно.

В полиции отметили, что в отношении него уже направлен в суд обвинительный акт по аналогичным преступлениям, а в ходе дальнейшей проверки правоохранители задокументировали еще 10 новых эпизодов внесения недостоверной информации.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины – несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, и совершены повторно.

Досудебное расследование продолжается. Стражи порядка проверяют все установленные факты вмешательства в государственный реестр и выясняют возможные последствия внесения недостоверных данных.

Напомним, что правоохранители задержали начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в получении 15 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие во избежании мобилизации.