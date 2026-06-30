07:44  30 июня
На Волыни от удара молнии пострадали семь человек
01:35  30 июня
Потолок полностью обрушился: продюсер Елена Мозговая показала свою квартиру после обстрелов
00:35  30 июня
Теперь муж и жена: Даша Квиткова показала фото со свадьбы с Владимиром Бражко
UA | RU
UA | RU
30 июня 2026, 09:16

Харьковщина под огнем: четверо погибших и 24 пострадавших

30 июня 2026, 09:16
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска атаковали город Харьков и по меньшей мере 29 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще 24 получили ранения, среди них – двое детей.

В частности, в Харькове погибла 23-летняя женщина, пострадали 12 человек. В селе Губаровка Богодуховской общины погибла 75-летняя женщина, еще пять человек получили ранения. В селе Гороховатка Боровской общины погибли два человека, их данные уточняются.

Ранения также получили жители Старого Салтова, Боровой, Богодухова, Берестина и других населенных пунктов области. В селе Тарановка пострадали две девочки в возрасте 9 и 10 лет.

Кроме того, медики оказали помощь 60-летнему мужчине, ранее пострадавшему от обстрела в Казачьей Лопане.

Оккупанты наносили удары по Харькову с использованием БпЛА и управляемых авиабомб, в частности по Шевченковскому и Холодногорскому районам города.

В сутки враг применил по области ракеты "Искандер-М", авиабомбы КАБ, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния2, FPV-дроны, а также десятки беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, административные сооружения, транспорт, электросети, предприятия и железнодорожная инфраструктура в разных районах области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Харьковская область пострадавшие российская армия
Ракетный удар по Днепру: в больнице умер мужчина, количество погибших увеличилось до семи
30 июня 2026, 09:10
Удары по инфраструктуре в Сумах: спасатели ликвидировали пожары
30 июня 2026, 08:57
Россияне запустили по Украине более 150 БПЛА: сколько сбила ПВО
30 июня 2026, 08:43
Все новости »
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
Ракетный удар по Днепру: в больнице умер мужчина, количество погибших увеличилось до семи
30 июня 2026, 09:10
Удары по инфраструктуре в Сумах: спасатели ликвидировали пожары
30 июня 2026, 08:57
Россияне запустили по Украине более 150 БПЛА: сколько сбила ПВО
30 июня 2026, 08:43
В Киеве двое мужчин обокрали и подожгли BMW – их будут судить
30 июня 2026, 08:36
ДТП в Кировоградской области: автомобили превратились в металлолом, шестеро пострадавших
30 июня 2026, 08:27
Польша заявила о возможном вето на вступление Украины в ЕС через Бандеру
30 июня 2026, 08:15
В Черновцах во время отдыха на водоеме утонул мужчина
30 июня 2026, 08:12
Обстрелы Сумщины: под огнем оказались 18 громад, 10 человек получили ранения
30 июня 2026, 07:56
На Волыни от удара молнии пострадали семь человек
30 июня 2026, 07:44
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »