Харьковщина под огнем: четверо погибших и 24 пострадавших

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали город Харьков и по меньшей мере 29 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще 24 получили ранения, среди них – двое детей.

В частности, в Харькове погибла 23-летняя женщина, пострадали 12 человек. В селе Губаровка Богодуховской общины погибла 75-летняя женщина, еще пять человек получили ранения. В селе Гороховатка Боровской общины погибли два человека, их данные уточняются.

Ранения также получили жители Старого Салтова, Боровой, Богодухова, Берестина и других населенных пунктов области. В селе Тарановка пострадали две девочки в возрасте 9 и 10 лет.

Кроме того, медики оказали помощь 60-летнему мужчине, ранее пострадавшему от обстрела в Казачьей Лопане.

Оккупанты наносили удары по Харькову с использованием БпЛА и управляемых авиабомб, в частности по Шевченковскому и Холодногорскому районам города.

В сутки враг применил по области ракеты "Искандер-М", авиабомбы КАБ, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния2, FPV-дроны, а также десятки беспилотников неустановленного типа.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, административные сооружения, транспорт, электросети, предприятия и железнодорожная инфраструктура в разных районах области.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Враг применял ракеты, управляемые авиабомбы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы.