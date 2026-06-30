Ілюстративне фото: ДСНС

Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України взимку 2025-2026 років призвели до масштабних перебоїв у наданні базових послуг і посилили негативний вплив на цивільне населення

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з прав людини, передає RegioNews.

У документі зазначається, що протягом звітного періоду задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини. Це на 40% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Основною причиною жертв залишаються атаки із застосуванням далекобійних ракет і безпілотників. Водночас зростання використання FPV-дронів і безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту ще більше підвищило ризики для цивільних, ускладнило евакуацію та гуманітарні операції.

У доповіді також зазначається, що за період з 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року Росія здійснила щонайменше 423 атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури та щонайменше 74 удари по об’єктах теплопостачання.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль заявила, що тривалі атаки на енергетику, зростання кількості жертв серед цивільних, а також обмеження прав людини на окупованих територіях формують вкрай тривожні тенденції.

За її словами, відключення електро- та теплопостачання взимку особливо вплинуло на вразливі групи населення – людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сім’ї з дітьми.

Нагадаємо, росіяни щодня тероризують мирне населення. Так, 29 червня у Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку. Загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них – дитина.

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