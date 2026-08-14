В Херсонской области из-за атаки БпЛА произошел пожар и пострадал мужчина

Фото: ГСЧС

В поселке Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области в результате удара российского беспилотника пострадал мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительным данным, вражеский БпЛА попал в хозяйственное сооружение, из-за чего возник пожар.

Несмотря на угрозу повторных ударов, подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

Информацию о состоянии пострадавшего и масштабах повреждений уточняют.

Напомним, что российские войска нанесли новые удары по населенным пунктам Днепропетровской области. В результате атак девять человек получили ранения, среди них двое детей.