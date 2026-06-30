Удары по инфраструктуре в Сумах: спасатели ликвидировали пожары
Российские войска в очередной раз нанесли удары по Сумам. В результате вражеской атаки зафиксированы несколько попаданий по объектам инфраструктуры
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На местах прилетов работали сотрудники ГСЧС. Огнеборцы ликвидировали очаги горения, возникшие из-за обстрела, и провели обследование поврежденных зданий и территории.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы Сумской области, под ударами оказались 18 общин региона. Десять человек получили ранения.
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