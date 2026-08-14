В Тернопольской области школьницы устроили веселье под российскую музыку возле Аллеи Героев

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку близ Аллеи Героев в центре Монастыриск

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegioNews .

Видеоролик появился в социальных сетях и вызвал внушительный общественный резонанс. Особенно остро на инцидент отреагировали родственники погибших военнослужащих, а также близкие ныне находящиеся на фронте защитники.

Сотрудники сектора полицейской деятельности Монастыриск установили всех участниц видео и их родителей. Ими оказались:

ученица 11 класса из Тернополя, приехавшая к бабушке;

две местные жительницы, ученицы 9-го и 10-го классов.

Полицейские вместе с представителями службы по делам детей Монастырской территориальной общины провели с девушками и их родителями профилактические беседы.

Правоохранители отметили недопустимость подобного поведения, особенно в месте, связанном с памятью о погибших защитниках Украины.

В отношении двух младших участниц полицейские составили административные материалы в отношении их родителей по ч. 1 ст. 184 КУоАП – невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Старшая из девушек, которой уже исполнилось 16 лет, будет отвечать самостоятельно. На нее составили административные материалы по ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

В полиции также сообщили, что родственники погибших военных обратились к девушкам с требованием публично извиниться за свой поступок.

Напомним, что правоохранители Ровенской области привлекли к админответственности жителей Вараша, танцевавших вблизи Аллеи погибших Героев.