На Прикарпатье работник ДБР задержал работника ТЦК за жестокое избиение подчиненного

Фото: ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали старшего лейтенанта одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области. Офицер подозревается в избиении военнослужащего во время несения службы

Об этом сообщили в ДБР, передает RegioNews .

По данным ДБР, 13 августа около 05:00 в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова, который сообщил, что получил травму в помещении одного из районных ТЦК в результате действий заместителя начальника роты.

Следствие установило, что офицер ночью прибыл в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который нес службу в наряде. По версии следствия, он унижал подчиненного, демонстрировал пренебрежительное отношение и применил физическую силу.

В результате избиения военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения. Для проведения операции его направили в специализированное медицинское учреждение.

В ДБР отметили, что факт пребывания офицера в состоянии опьянения подтверждают показания очевидцев и результаты медицинского освидетельствования, показавшего 0,69 промилле алкоголя.

В ходе расследования работники бюро допросили потерпевшего и свидетелей, провели следственные эксперименты, изъяли документы по прохождению службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию.

Офицер был задержан и сообщил о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

ДБР обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Харькове полиция устанавливает обстоятельства конфликта, произошедшего при проведении мобилизационных мероприятий с участием представителей районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.