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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении клирика Курганской епархии Русской православной церкви, обвиняемого в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, гражданин РФ систематически собирал средства и имущество для подразделений Министерства обороны России, воюющих против сил обороны Украины на территории Луганской области.

Следователи установили, что он лично передавал русским военным:

мотоциклы с прицепами;

строительные материалы для устройства фортификаций;

печи и генераторы;

системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

колеса для военной техники;

сетки и одежду.

В прокуратуре сообщили, что в течение первых 11 месяцев 2025 года обвиняемый собрал и передал российским военным более 3 млн. рублей и около 25 тонн различных грузов.

Поскольку фигурант находится на территории Российской Федерации, в его отношении проводилось специальное досудебное расследование.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Кировоградской области.

Напомним, что десять боевиков российских оккупационных войск приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность.