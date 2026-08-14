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14 августа 2026, 19:57

Клирика РПЦ будут судить за финансирование войны против Украины

14 августа 2026, 19:57
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Фото иллюстративное
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении клирика Курганской епархии Русской православной церкви, обвиняемого в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, гражданин РФ систематически собирал средства и имущество для подразделений Министерства обороны России, воюющих против сил обороны Украины на территории Луганской области.

Следователи установили, что он лично передавал русским военным:

  • мотоциклы с прицепами;
  • строительные материалы для устройства фортификаций;
  • печи и генераторы;
  • системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • колеса для военной техники;
  • сетки и одежду.

В прокуратуре сообщили, что в течение первых 11 месяцев 2025 года обвиняемый собрал и передал российским военным более 3 млн. рублей и около 25 тонн различных грузов.

Поскольку фигурант находится на территории Российской Федерации, в его отношении проводилось специальное досудебное расследование.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Кировоградской области.

Напомним, что десять боевиков российских оккупационных войск приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность.

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