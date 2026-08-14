Клирика РПЦ будут судить за финансирование войны против Украины
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении клирика Курганской епархии Русской православной церкви, обвиняемого в финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, которые привели к тяжелым последствиям
Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, гражданин РФ систематически собирал средства и имущество для подразделений Министерства обороны России, воюющих против сил обороны Украины на территории Луганской области.
Следователи установили, что он лично передавал русским военным:
- мотоциклы с прицепами;
- строительные материалы для устройства фортификаций;
- печи и генераторы;
- системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- колеса для военной техники;
- сетки и одежду.
В прокуратуре сообщили, что в течение первых 11 месяцев 2025 года обвиняемый собрал и передал российским военным более 3 млн. рублей и около 25 тонн различных грузов.
Поскольку фигурант находится на территории Российской Федерации, в его отношении проводилось специальное досудебное расследование.
Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Кировоградской области.
Напомним, что десять боевиков российских оккупационных войск приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность.