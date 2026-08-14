На Прикарпатье мотоцикл влетел в иномарку: водитель не выжил
Авария произошла на улице Тисменицкой в Ивано-Франковске. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предварительно на дороге столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и мотоцикл. В результате ДТП 40-летний водитель мотоцикла от полученных травм погиб.
"В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии", - говорят в полиции.
Напомним, ранее во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус. Среди трех травмированных – ребенок.
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