Фенолы, железо и марганец: в водоемах под Киевом зафиксировано опасное загрязнение воды
В Борщаговской общине Киевской области по результатам первых лабораторных исследований в воде местных водоемов зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, что может свидетельствовать о загрязнении, в частности, органическими соединениями
Об этом сообщил Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает RegioNews .
Специалисты центра совместно с Борщаговским сельским советом и КП "Благоустройство Софиевки" отобрали 17 образцов:
- 4 образца питьевой воды из колодцев и скважин близлежащей жилой застройки;
- 6 образцов воды из водоемов;
- 7 образцов грунта.
В образцах воды из водоемов лаборатория зафиксировала одновременное превышение нормативов по растворенному кислороду, железу, марганцу, фенолам, аммонию, органолептическим показателям.
В центре отметили, что такие отклонения могут свидетельствовать о загрязнении водоемов. Исследования питьевой воды и почвы продолжаются.
Лаборатория продолжает работу, а 17 августа планируют обнародовать сводный вывод и решение о возможных ограничениях.
До получения окончательных результатов жителям рекомендуют:
- не употреблять воду из колодцев, скважин и бюветов в зоне происшествия;
- использовать для питья и приготовления пищи привозную или бутилированную воду;
- не купаться в водоемах и не заходить в воду;
- не ловить и не употреблять рыбу;
- не покупать рыбу неизвестного происхождения;
- не использовать воду из водоемов для полива огородов и поения скота;
- не допускать детей и домашних животных к водоемам.
Ограничения касаются воды из колодцев, скважин, бюветов и поверхностных водоемов и не распространяются на централизованное водоснабжение.
По состоянию на утро 13 августа учреждения здравоохранения не фиксировали обращений по поводу ухудшения самочувствия людей, которое могло бы быть связано с этой ситуацией.
Напомним, что в Борщаговском обществе Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы.