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14 августа 2026, 20:55

Фенолы, железо и марганец: в водоемах под Киевом зафиксировано опасное загрязнение воды

14 августа 2026, 20:55
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Фото: Полиция Киевской области
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В Борщаговской общине Киевской области по результатам первых лабораторных исследований в воде местных водоемов зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, что может свидетельствовать о загрязнении, в частности, органическими соединениями

Об этом сообщил Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает RegioNews .

Специалисты центра совместно с Борщаговским сельским советом и КП "Благоустройство Софиевки" отобрали 17 образцов:

  • 4 образца питьевой воды из колодцев и скважин близлежащей жилой застройки;
  • 6 образцов воды из водоемов;
  • 7 образцов грунта.

В образцах воды из водоемов лаборатория зафиксировала одновременное превышение нормативов по растворенному кислороду, железу, марганцу, фенолам, аммонию, органолептическим показателям.

В центре отметили, что такие отклонения могут свидетельствовать о загрязнении водоемов. Исследования питьевой воды и почвы продолжаются.

Лаборатория продолжает работу, а 17 августа планируют обнародовать сводный вывод и решение о возможных ограничениях.

До получения окончательных результатов жителям рекомендуют:

  • не употреблять воду из колодцев, скважин и бюветов в зоне происшествия;
  • использовать для питья и приготовления пищи привозную или бутилированную воду;
  • не купаться в водоемах и не заходить в воду;
  • не ловить и не употреблять рыбу;
  • не покупать рыбу неизвестного происхождения;
  • не использовать воду из водоемов для полива огородов и поения скота;
  • не допускать детей и домашних животных к водоемам.

Ограничения касаются воды из колодцев, скважин, бюветов и поверхностных водоемов и не распространяются на централизованное водоснабжение.

По состоянию на утро 13 августа учреждения здравоохранения не фиксировали обращений по поводу ухудшения самочувствия людей, которое могло бы быть связано с этой ситуацией.

Напомним, что в Борщаговском обществе Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы.

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