Фенолы, железо и марганец: в водоемах под Киевом зафиксировано опасное загрязнение воды

Фото: Полиция Киевской области

В Борщаговской общине Киевской области по результатам первых лабораторных исследований в воде местных водоемов зафиксировали превышение нормативов по нескольким показателям, что может свидетельствовать о загрязнении, в частности, органическими соединениями

Об этом сообщил Киевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, передает RegioNews .

Специалисты центра совместно с Борщаговским сельским советом и КП "Благоустройство Софиевки" отобрали 17 образцов:

4 образца питьевой воды из колодцев и скважин близлежащей жилой застройки;

6 образцов воды из водоемов;

7 образцов грунта.

В образцах воды из водоемов лаборатория зафиксировала одновременное превышение нормативов по растворенному кислороду, железу, марганцу, фенолам, аммонию, органолептическим показателям.

В центре отметили, что такие отклонения могут свидетельствовать о загрязнении водоемов. Исследования питьевой воды и почвы продолжаются.

Лаборатория продолжает работу, а 17 августа планируют обнародовать сводный вывод и решение о возможных ограничениях.

До получения окончательных результатов жителям рекомендуют:

не употреблять воду из колодцев, скважин и бюветов в зоне происшествия;

использовать для питья и приготовления пищи привозную или бутилированную воду;

не купаться в водоемах и не заходить в воду;

не ловить и не употреблять рыбу;

не покупать рыбу неизвестного происхождения;

не использовать воду из водоемов для полива огородов и поения скота;

не допускать детей и домашних животных к водоемам.

Ограничения касаются воды из колодцев, скважин, бюветов и поверхностных водоемов и не распространяются на централизованное водоснабжение.

По состоянию на утро 13 августа учреждения здравоохранения не фиксировали обращений по поводу ухудшения самочувствия людей, которое могло бы быть связано с этой ситуацией.

Напомним, что в Борщаговском обществе Киевской области ограничили доступ посетителей к водоемам, где зафиксировали загрязнение и массовую гибель рыбы.