В Кривом Роге женщина во время ссоры ударила ножом в живот своего гражданского мужа
В Кривом Роге полицейские задержали 50-летнюю женщину, которую подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
По данным полиции, инцидент произошел 12 августа в одном из зданий Ингулецкого района города.
Следователи установили, что во время совместного отдыха гражданских супругов между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в живот.
Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали подозреваемую в порядке ст. 208 УПК РФ.
Следователи по согласованию с Криворожской южной окружной прокуратурой сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.