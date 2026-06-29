Депутат и директор больницы в Александрии "нагрел" бюджет почти на миллион на медицинских газах

Фото: прокуратура Кировоградской области

Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из коммунальных медицинских учреждений Александрии, одновременно являющегося депутатом городского совета

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам.

По данным следствия, в конце 2021 года чиновник организовал закупку системы поставок медицинских газов для больницы.

Используя упрощенные механизмы закупок, введенные во время пандемии COVID-19, он заключил договор с частным обществом на сумму 4,5 млн. гривен.

Прокуроры считают, что оборудование было приобретено по завышенной стоимости. После поставки оборудования коммунальное предприятие полностью рассчиталось с поставщиком на средства бюджета.

Проведенная в ходе досудебного расследования экспертиза установила, что реальная стоимость приобретенной системы была существенно ниже. По предварительным подсчетам, ущерб государственным интересам составляет почти 949 тысяч гривен.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему чиновника. Речь идет о ремонте дорог, который принес государству ущерб почти на 7,5 миллиона гривен.