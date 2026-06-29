Депутат и директор больницы в Александрии "нагрел" бюджет почти на миллион на медицинских газах
Правоохранители сообщили о подозрении директору одного из коммунальных медицинских учреждений Александрии, одновременно являющегося депутатом городского совета
Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.
Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам.
По данным следствия, в конце 2021 года чиновник организовал закупку системы поставок медицинских газов для больницы.
Используя упрощенные механизмы закупок, введенные во время пандемии COVID-19, он заключил договор с частным обществом на сумму 4,5 млн. гривен.
Прокуроры считают, что оборудование было приобретено по завышенной стоимости. После поставки оборудования коммунальное предприятие полностью рассчиталось с поставщиком на средства бюджета.
Проведенная в ходе досудебного расследования экспертиза установила, что реальная стоимость приобретенной системы была существенно ниже. По предварительным подсчетам, ущерб государственным интересам составляет почти 949 тысяч гривен.
В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему чиновника. Речь идет о ремонте дорог, который принес государству ущерб почти на 7,5 миллиона гривен.