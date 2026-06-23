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23 июня 2026, 18:20

Махинации на миллионы: экснардеп пытался отобрать у государства столичную больницу

23 июня 2026, 18:20
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Бывшему депутату и его сообщникам предъявлено подозрение в попытке завладеть имущественным комплексом больницы в Киеве стоимостью более 47 млн грн

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении четырем лицам, причастным к попытке незаконного завладения имуществом республиканской клинической больницы в Киеве.

Среди подозреваемых – бывший народный депутат IV–VI созывов, его бизнес-партнеры и другие участники схемы.

По данным следствия, они пытались завладеть недостроенным медицинским комплексом в Деснянском районе столицы, в состав которого входят больница с ожоговым центром, поликлиника и диагностический корпус. Объект расположен на земельном участке площадью более 21 га.

Для реализации плана подозреваемые искусственно создали долг предприятия, ответственного за строительство перед подконтрольной компанией. Основанием стали якобы выполненные практически не проводившиеся работы по доработке проектной документации. Сумма фиктивной задолженности составила 29,7 млн. грн.

В дальнейшем этот долг был использован в процедуре банкротства, что позволило подконтрольной структуре получить статус основного кредитора и влияние на судьбу имущественного комплекса. Это создавало предпосылки для фактического завладения объектом и землей под ним.

Стоимость имущества, на которое посягали подозреваемые, превышает 47 млн. грн. Реализовать схему полностью им не удалось из-за отсутствия финансирования и необходимости привлечения дополнительных участников.

Отдельно установлено, что в 2018-2019 годах право требования по этому долгу было отчуждено третьим лицам за 300 тыс. долларов США. В дальнейшем это явилось инструментом для дальнейших махинаций с имуществом больницы.

По ходатайству прокуроров на здании больницы и земельный участок наложен арест.

Напомним, что прокуроры сообщили о подозрении директору предприятия-поставщика бетона и начальнику строительного участка подрядной организации по факту завладения более 8,1 млн. грн. при строительстве защитных сооружений для Змиевской ТЭС.

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