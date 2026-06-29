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29 июня 2026, 17:25

Еще одно подозрение для Тишенко: НАБУ разоблачило депутата, который "решал" вопрос с колл-центрами на миллион долларов

29 июня 2026, 17:25
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Фото из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении народному депутату. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги он обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других. Желаемой взятки он так и не получил.

Кроме того, депутат легализовал около 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения. С этой целью он оформил фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

При этом народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что речь идет именно о Николае Тищенко. В частности, он показал фото скандального нардепа, которое и использовали правоохранители в релизе.

Другое дело Тищенко

В прошлом году за несколько дней до суда в Днепре народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня 2025 года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

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